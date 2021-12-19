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Emre Kocadağ: “Fırat Aydınus, Fenerbahçe’yi oyunda tuttu”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Teknik direktör konusunda arayışlarının devam ettiğini söyleyen Kocadağ, derbinin hakemi Fırat Aydınus’un da verdiği kararlarla Fenerbahçe’yi oyunda tuttuğunu ifade etti.

Spor 19.12.2021, 22:17
Emre Kocadağ: “Fırat Aydınus, Fenerbahçe’yi oyunda tuttu”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Teknik direktör konusunda arayışlarının devam ettiğini söyleyen Kocadağ, derbinin hakemi Fırat Aydınus’un da verdiği kararlarla Fenerbahçe’yi oyunda tuttuğunu ifade etti.

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Asbaşkan Emre Kocadağ maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir derbi maç oynandığını söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, “Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımız bir derbiydi. Bununla birlikte hakem hatalarının ve pozisyonlardaki bakış açısı eksiklerinin damga vurduğu bir maç oldu. Geçen sene emekli olmasını düşündüğümüz Fırat hoca, bu maçta karşılaşmayı yönetmedi ve idare etti. Rakibi de maça ortak etmek için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda, sezon başından bu yana tartışılan bir el pozisyonu var. Bize ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonra da kendi bireysel hatamızdan yediğimiz gol var. Ama maça geri dönüp orta olduk. Fakat hakemin de hataları var. Vermediği sarı kartlar var. Atilla Szalai ve Crespo’nun sarı kartları var. Mesut’un pozisyonu belki de direkt kırmızı karttı. Bunları artık isim isim vermek durumunda kalıyoruz. Bunları belirtmediğimiz zaman da tekrarlanma durumu oluyor. Penaltı pozisyonu da değerlendirmeye açık. Biz oynadığımız futbol açısından mutluyuz ama maalesef sezon başından bu yana yaşanan hakem hatalarına bugün de Fırat hocanın yönetimi eklendi. VAR’da da bizim üzerimizde denenmeye başlanan bir durum var. Genç bir hakem gelmiş VAR’a ve müdahale edilmeyen durumlar oldu. Başkanımız birçok konuda hakemlerle ilgili ağır tepkiler koydu. Bugün cezalı olduğu için gelemedi. Ben de PFDK’ya sevk ediliyorum. Bizi belki susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını susturamazlar. Taraftarımız takımımızın arkasındadır. Bu sene belki istediğimiz yerde değiliz belki ama düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. İnşallah istediğimiz noktaya geleceğiz” açıklamasını yaptı.

“Beşiktaş’a gelmek için can atan onlarca hoca var”

Önder Karaveli’nin 2 haftadır çok önemli işler yaptığına dikkat çeken Emre Kocadağ, “Önder hoca çok değerli bir isim. Bizim içimizden yetişen bir teknik adam. 2 haftadır güzel performans sergiliyor. Teknik direktör konusunda değerlendirmemizi yapıyoruz. Netleşen bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Önemli olan Beşiktaş’ın oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam olması. Bununla ilgili arayışlarımız sürüyor. Arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı. Bu işler imza atılmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızla ilgili oluşmayan durumlar oldu ve karşılıklı anlaşılamadı. Beşiktaş’a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş’ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği. En sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum” dedi. Maçta 2 gol atan Josef de Souza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, “Josef her maçta yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Bugün de biraz önde oynadı ve etkisini 2 golle gösterdi” dedi.

“Hakemlerden bütün takımlar rahatsız”

Hakemler konusunda bütün takımların rahatsız olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Emre Kocadağ, “Bütün takımların rahatsız olduğu bir durum var. Geçen hafta ‘Eldeki malzeme bu’ diyerek hakem kalitesinden bahsetmiştim. Bunu da yanlış yerlere çektiler. Belki hakem havuzunu genişletmek gerekiyor. Haksızlıklar ortada. Bunun çözülmesi için eyleme geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Son olarak teknik adam konusunda açıklamalarını sürdüren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Biz aslında oyuncu ve hoca özelinde yerli, yabancı ayrımı yapmak istemiyoruz. İyi hoca, kötü hoca vardır. Yerli ya da yabancı diye ayırt etmiyoruz. Önemli olan Beşiktaş’ı ileriye götürecek bir hoca. Önder hoca da çok iyi mesajlar veriyor. Zaten kendisi de gelecek olan hocanın ekibinde yer almasını planladığımız bir isim. Bu hafta teknik adam konusunda bir ilerleme olmazsa, ligin ilk yarısını Önder hocayla bitirebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

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