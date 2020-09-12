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Emre Kılınç, Galatasaray kariyerine golle başladı
GALATASARAY’IN MİLLİ FUTBOLCUSU EMRE KILINÇ, SARI-KIRMIZILILAR İLE OYNADIĞI İLK RESMİ MAÇTA RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRMAYI BAŞARDI.
Spor 12.09.2020, 21:44
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Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Kılınç, sarı-kırmızılılar ile oynadığı ilk resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile resmi maçında gol kaydetti. Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına 11’de başlayan Emre, 28. dakikada sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Falcao’nun pasında defansın arkasına sarkan 26 yaşındaki futbolcu kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Emre ayrıca ilk şutunda gol atma gösterdi.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.
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