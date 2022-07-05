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Emre Kaplan, Adanaspor’da

Adanaspor, sol bek Emre Kaplan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor 05.07.2022, 20:20
Emre Kaplan, Adanaspor’da

Adanaspor, sol bek Emre Kaplan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor transfere devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden turuncu-beyazlılar Başakşehir’den sol bek Emre Kaplan ile kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki sol bekin transferi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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