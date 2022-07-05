Emre Kaplan, Adanaspor’da

Adanaspor, sol bek Emre Kaplan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor transfere devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden turuncu-beyazlılar Başakşehir’den sol bek Emre Kaplan ile kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki sol bekin transferi sosyal medya hesabından duyuruldu.