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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.19’luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.03’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Emre Kaplan, Adanaspor’da
Adanaspor, sol bek Emre Kaplan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 05.07.2022, 20:20
Adanaspor, sol bek Emre Kaplan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor transfere devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden turuncu-beyazlılar Başakşehir’den sol bek Emre Kaplan ile kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki sol bekin transferi sosyal medya hesabından duyuruldu.