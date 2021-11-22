Emre Çukur, WBA Kıtalar Arası Boks şampiyonu

Profesyonel ringlerdeki yeni nesil boksörlerden Emre Çukur, Münih’te çıktığı Dünya Kıtalar Arası Şampiyonluk maçında güçlü rakip Fransız Matteo Hache’yi ezip geçti.

Eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Lions Sport Promotion tarafından Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen dev boks galasında kıran kırana maçlar gerçekleşti. Dokuz sporcusunun katıldığı galada sekiz galibiyet ve bir de beraberlik aldıklarını vurgulayan Levent Çukur, müsabakalardaki iki altın kemeri de kendilerinin kazandığını vurgulayarak, "Oğlum Emre ve başarılı boksörümüz Hector Hernandez, altın kemerleri kazandı. Her ikisi de yüksek performanslarıyla göz doldurdu. Emre, karşılaşmanın ikinci raunduna kadar rakibini tartarak geçirirken, üçüncü raunttan sonra açılarak adeta rakibine ringi cehenneme çevirip sekizinci rauntta yere yıktı ve gongun çalmasıyla rakip nakavttan kurtuldu. On rauntluk karşılaşmayı puanla kazanan Emre Çukur, Dünya Boks Birliği (WBA) Kıtalar Arası altın kemerinin yeni sahibi oldu" şeklinde konuştu.

Ali Çıtak: "Yeni hedefimiz İngiltere maçı"

Emre Çukur’u bu maça hazırlamak için Türkiye’den gelen Fenerbahçe Boks Kulübü Başantrenörü Ali Çıtak, vizede sorunlar çıkınca maç günü ancak Almanya’da olabildiğini vurgulayarak, "Emre’nin tartı günü fazla kilosu vardı, onu atmak için verdiği çaba kendisini yordu. Sporcumuz daha önceden rakibini nakavt edebilirdi ancak biraz da heyecan vardı. Tehlikeli hamleler yaptı ve çok iyi oynadı. Rakip de çok iyiydi, karşılaşma izleyenlere büyük heyecanlar yaşattı. Şayet vizemde sorun çıkmazsa 18 Aralık’ta İngiltere’de Jack Cullen karşısında altın kemer maçına çıkacak olan Emre Çukur’u bu karşılaşmaya hazırlayacağız" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, pandemi kurallarından dolayı insanların bu tür organizasyonlara gitmekten imtina ettiklerini vurgulayarak, "Pandemi ve yasakları insanları bıktırdı artık. Münih’te onca Türk derneği olmasına rağmen karşılaşmamıza yeterli desteği göremedik" şeklinde konuştu.