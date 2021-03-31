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Emre Çolak'ın şok edici tweeti!

 "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." şeklinde paylaşım yapan Fatih Karagümrük futbolcusu Emre Çolak kadro dışı bırakıldı.

Spor 31.03.2021, 14:51 31.03.2021, 15:10
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Emre Çolak'ın şok edici tweeti!

Galatasaray alt yapısından yetişen ve daha sonra Deportivo'da da forma giyen Emre Çolak Süper Lig'e dönerek Fatih Karagümrük'te forma giymeye başladı. 

Fenerbahçe ve diğer kulüplerin 1959 öncesi şampiyonlukları için TFF'ye başvurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Çolak, "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." diyerek 4 yıldızlı bir paylaşım yaptı. 

Tepkilerin yükseldiği Emre Çolak özür dileyen bir açıklama yayımladı. 

Çolak profesyonelce davranmadığını ifade etti. 

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada oyuncunun kadro dışı bırakıldığı aktarıldı. 

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr

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