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Emre Belözoğlu’nun ilk maçı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Spor 05.04.2021, 19:28
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Emre Belözoğlu’nun ilk maçı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Fenerbahçe’de sezon başında Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’un ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen pro lisans sahibi Erdinç Sözer de yedek kulübede yer aldı.
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