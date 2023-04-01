Emre Belözoğlu’ndan kadroda 3 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Ankaragücü karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynadığı Karagümrük maçının 11’ine göre Ankaragücü karşısında 3 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Volkan Babacan, Biglia ve Keny’nin yerine Muhammed Şengezer, Berkay Özcan ve Szysz’e görev verdi.

Hasan Ali Kaldırım eski takıma karşı

Sezona Başakşehir formasıyla başlayan Hasan Ali Kaldırım, devre arası Ankaragücü’nün yolunu tutmuştu. Hasan Ali, eski takımına karşı Ankaragücü formasıyla maça ilk 11’de başladı.

Turuncu-lacivertliler, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Szysz, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Figueiredo ”