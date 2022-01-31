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Emre Belözoğlu: “Trezeguet’nin ardından 1 isim daha alabiliriz”

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, akşam antrenmanı öncesinde kampı değerlendirdi. Trezeguet transferinin ardından kadroya 1 oyuncu daha katabileceklerini söyleyen Belözoğlu, lig yarışında da sonuna kadar hedef kovalayacaklarını ifade etti.

Spor 31.01.2022, 18:09
Emre Belözoğlu: “Trezeguet’nin ardından 1 isim daha alabiliriz”

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, akşam antrenmanı öncesinde kampı değerlendirdi. Trezeguet transferinin ardından kadroya 1 oyuncu daha katabileceklerini söyleyen Belözoğlu, lig yarışında da sonuna kadar hedef kovalayacaklarını ifade etti.

Milli arada hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdüren Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına kamp değerlendirmesinde bulundu. Kampın çok iyi geçtiğini belirterek sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, “Başakşehir’e imza attığımız ilk günden itibaren ilk defa böyle bir ortama kavuştuk. 2 günümüz daha var. 2022’ye iyi başlayamadık. 2 mağlubiyetimiz var. Konyaspor mücadelesi, Ahmet kardeşimizin rahmetli olmasının ardından ertelendi. Pandeminin getirdiği yükleri de düşününce ilk kez böyle bir çalışma ortamı yakaladık. Bu güzel ortamda takımdaki bütün herkes, istediğimiz oyun sistemi için iyi çalıştı. Zor bir oyun sistemi istiyoruz arkadaşlarımızdan. 1 de hazırlık maçı yaptık. Olumlu giden bir ivme var. İnşallah bunu hafta sonundaki maça yansıtmak istiyoruz” dedi.

“1 oyuncu daha alabiliriz”

Kadroya katkı verecek oyuncuları aldıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, “Oyuncu havuzunu, bize katkı verecek şekilde genişletmek istiyoruz. Aramızdan ayrılan isimler de oldu. Onların yerine biraz daha bu oyunu oynayabilecek arkadaşları içeriye katmak istiyoruz. Adem Ljajic ile ilgili bir girişimimiz olmuştu ama sonrasında istemediğimiz şekilde gelişti süreç. Ondan dolayı bu transferden vazgeçtik. Değerli ve iyi bir oyuncuydu. Trezeguet konusunda ilerlemeler var. Bu hamle olacak gibi görünüyor. Üzerine bir oyuncu daha alabiliriz ön tarafta etkinliği artırabilecek. Ekstra 1 haftalık transfer sürecinin avantajından yararlanmak istiyoruz. Elimizde iyi bir kadro var. Onların içinde biraz daha rekabetçi ortamı geliştirecek doğru oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

“Maçı kazanırken oyunu da kazanmak istiyoruz”

Takımına güçlü bir oyun oynatmak istediğini ifade ederek sözlerini sürdüren Belözoğlu, “Numaralandırmadan daha çok oyun felsefemizi anlatmaya çalışıyorum. Oyunun temposunu kendisi belirleyen, daha çok 2. ve 3. bölgede bunu tehditkar kullanmaya çalışan, topu kaptırmayan ve kaybettiğinde çabuk kazanan bir takım hayal ediyorum. Genç bir teknik adamım ve ben de kendime göre gelişimimi sağlayacağım. Geri bildirimler iyi oluyor, oyuncular mutlu. Hem oyunu hem de skoru kazanarak yola devam etmek istiyoruz. Bizim gibi genç teknik adamların bu arayışlarda bulunması, bir oyunu oturtana kadar süreçlerde olması doğaldır. Geldiğimizde ne istediğimiz iyi anlattık ve oyuncular da karşılığını verdiler. Önemli olan oyunu kaybetmeden skoru da alarak yola devam etmek. Kulübün yıllardır süregelen hedefleri var. Ön taraflarda bulunma isteğimiz var. Hem oyunla hem skorla bunu yapmalıyız. Önümüzde zorlu maçlar var. Ligde ikinci yarıdaki maçlar her zaman ilk yarıdaki maçlardan zordur. Transfer yapanlar, teknik adam değiştirenler derken zorlu bir ikinci yarı olacak gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefi sonuna kadar kovalayacağız”

Lig yarışında sonuna kadar mücadele edeceklerini de ifade eden Belözoğlu, “Ön tarafta puansal anlamda herkes birbirine yakın. Trabzonspor’u ayrı tutarak konuşmak lazım. Ama ne olursa olsun puansal anlamda her zaman en yukarıyı düşünerek hareket edeceğiz. Matematiksel olarak şansımız varken, ‘Şampiyonluk yarışından koptuk’ diye konuşmayız. Tabii ki Trabzonspor avantajlı. 3 büyük takımın geride kalması da onları motive ediyor. Ne olursa olsun, arkadan gelen Konyaspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve bizim gibi ekipler de ligi en üst sırada bitirmek için mücadele ediyor. Güzel, keyifli ve rekabetçi bir lig. Her takımın kendine has özelliklerinin olması, ligin kalitesine faydası olacaktır. Her takımın başarılı olmasını isterim ama kendi takımımızın skor ve oyun anlamında herkesten daha başarılı olmasını isterim. Ne olursa olsun hedefimiz en sonuna kadar mücadeleyi kovalamak ve Başakşehir’in genlerine uygun olarak ligin sonunda en yukarıda olmak” açıklamasını yaptı.

“Fenerbahçe maçı çok zor olacak”

Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde hisleri sorulan Emre Belözoğlu, “Benim Fenerbahçe ile olan bağıma ilişkin cümleler kurmama gerek yok. Ben Fenerbahçeliyim ve her zaman başarılı olmasını isterim. Ama bugün bulunduğum konumda, Başakşehir ailesinin başarılı olması için geçmişte yaptığım gibi elimden geleni yapacağım. İki takım da lige istediği gibi giremedi. Zor bir maç olacak. Önemli bir maç. Centilmence, hak edenin kazanacağı, futbolun konuşulduğu bir maç olur. Bizim oyunumuz günden güne ilerliyor, inanıyorum ki sonucunu alacağımız bir maç olacak. Ama Kadıköy çok zor bir deplasman. Rakibimiz Fenerbahçe, ülkenin en büyük camialarından. Bizi de zor bir maç bekliyor” dedi. Salih Uçan’ın takıma katkı vereceğine inandığını da dile getiren başarılı hoca, “Salih çok yetenekli bir genç olarak aramıza katıldı. Ben de o sırada Atletico Madrid’deydim. İkinci 6 ayda takıma katıldım. Beraber de oynadık. Aykut Kocaman’la beraber iyi bir süreç de yaşadı. Sonrasında Avrupa’ya gitti. Ben o süreçleri, potansiyeli açısından onun adına kayıp olarak görüyorum. Ama bazı küçük detaylar kariyerinizi şekillendirebiliyor. Şu andaki motivasyonu ve şu anki oyuna bakışı olsaydı çok daha büyük adımlar atabilirdi. Ama hala geç değil onun adına. Önünde seneleri var. Alanya’da iyi bir dönem geçirdi ve üstüne Beşiktaş’a imza attı. Oynamadığı süreleri görünce, bize faydalı olabileceğini düşündük. Beşiktaş da sağolsun yardımcı oldu. Önümüzdeki 4-5 ayda hem onun bizim hem de bizim onun performansını artıracağını düşünüyorum” diyerek devam etti.

“Genç teknik adamların başarısı beni mutlu ediyor”

Süper Lig’de genç teknik adamların görev alması hakkında da konuşan Belözoğlu, “Bu durum inşallah pozitif yansır. Ülkemizin gençlerine sadece futbolda değil, ülkeyi ilgilendiren her durumda güvenmek gerekiyor. Genç teknik adamların başarılı olmasından da mutlu oluyorum. Ama ülkemize birçok kupalar kazandırmış, milli takımlarda başarılı olmuş değerli teknik adamlara da saygılı ve onların bize katmış olduğu değerlerin farkında olarak yolumuza bakmalıyız. Onların da futbola ve ülkeye değer katacağı günler yine mutlaka gelecektir. Ama genç teknik adamların başarılı olmasından dolayı mutlu olduğumu da söyleyeyim” diyerek sözlerini tamamladı.

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