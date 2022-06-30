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Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Spor 30.06.2022, 16:22
Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN Sports Haber'in sorularını yanıtladı. Belözoğlu, Hollanda ekibi Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

"Sol stoper olarak görev alacak"

Başarılı teknik adam, "Ahmed Touba, sözleşme imzaladı. Belçika Ligi'nde oynuyordu. Sol stoper olarak görev alacak." dedi.

2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan 24 yaşındaki Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

#Emre Belözoğlu #Ahmed Touba
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