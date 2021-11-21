Emre Belözoğlu Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig tarihinde 7 ve üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Emre Belözoğlu oldu. Genç çalıştırıcı yüzde 80’lik bir galibiyet yüzdesine sahip. Başakşehir’den önce Fenerbahçe’de de teknik direktörlük görevi üstlenen Emre Belözoğlu, Süper Lig’de toplamda 15 mücadeleye çıktı. Genç çalıştırıcı bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, 12 mücadelede 3 puanın sahibi oldu.

SERİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI

41 yaşındaki Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman sonrası ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleden 3-2’lik üstünlükle ayrılan turuncu-lacivertlilerde galibiyet serisi bu maçla başladı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor’a konuk olan Başakşehir, rakibinin 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Emre Belözoğlu takımının başındaki ikinci maçından da galip ayrıldı.

Fatih Terim Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk eden İstanbul ekibi, son anlarına 1-0 geride girdiği maçta Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.

Emre Belözoğlu’nun Başakşehir kariyerindeki 4’üncü galibiyeti 12’nci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte oldu. Turuncu-lacivertliler, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor’u da yenerek galibiyet serisini 5 maça yükseltti. Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden önce 3 puanın sahibi olan Medipol Başakşehir, Süper Lig devlerini maç fazlasıyla geride bıraktı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon toplamda 21 puana ulaştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Aykut Kocaman’ın istifasının ardından İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 41 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran 2023’te sona erecek.

Kaynak:sozcu.com