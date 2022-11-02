Emre Belözoğlu: "Son 16’ya kalmak en büyük hedefimiz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hearts maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16’ya kalmak en büyük hedefimiz, istediğimiz” dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve turuncu-lacivertli takımın kalecisi Muhammed Şengezer, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16’ya kalmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bizim için değerli bir maç. İlk maçta da rakip ile zorlu maç yapmış ve 4-0 gibi net galibiyet almıştık. Yarın bizim için oynayacağımız her maç kadar zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Kazanırken de iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu. Bunun tüm takımlar adına devam etmesi gerekiyor. Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16’ya kalmak en büyük hedefimiz, istediğimiz” şeklinde konuştu.

"Oyuncuların dünya kupasına gitmesi çok olumlu yansımayacak”

Emre Belözoğlu bu yıl ilk kez sezon ortasında yapılacak olan Dünya Kupası’nın iyi giden takımlar için olumlu olmayacağını aktararak, “Mevcut kadro ile oyuncuların dünya kupasına gitmesi milli takım seviyesinde olması bence çok olumlu senaryo olarak yansımayacak. 50 günlük ara ciddi ara. Maçlar biter bitmez turnuva yapılacak. Turnuva biter bitmez de kendi takımlarına gelecekler. Sezon ortasında yüksek seviyeler yaşayacağı için kolay olmayacak. Ligde de o araya kim ne kadar önde girerse girsin çok değerli bulmuyorum. Önümüzde 30’a yakın maç kalacak. Takımlara pozisyona yansıyacağını düşünmüyorum. Kötü giden takımların toparlaması adına iyi süreç olur ama iyi giden takımlar için iyi bir süreç olmayacak” ifadelerini kullandı.

"Yarınki maça odaklanıyoruz”

Hearts’ın sakat oyuncularının kendileri için avantaj oluşturabilir mi şeklinde yöneltilen soruya Emre Belözoğlu, “Hearts’ın son maçını izledim. Sakat oyuncuları var. Onlar İskoç Ligi’ne odaklanacaklardır. Kolay maç olmayacak. Biz de yarınki maça odaklanıyoruz” yanıtını verdi.

Muhammed Şengezer: "Son maçı kazanıp son 16’ya kalacağız"

Turuncu-lacivertlilerin genç file bekçisi Muhammed Şengezer de son 16’ya kalmak istediklerinin altını çizerek, “Grupta lideriz. Aslında en baştan gelen çalışma özverisi ile olacak bir şeydi. Çok çalışıyoruz. Son maç Fiorentina’ya karşı mağlubiyet aldık. Kesinlikle geri bakmıyoruz. Son maç Hearts maçı. İnşallah o maçta da galibiyetle süsleyip son 16’ya kalacağız” açıklamasını yaptı.