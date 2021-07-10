Emre Belözoğlu Şenol Güneş’in yeni yardımcısı oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcı antrenörü Emre Belözoğlu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş’in teknik ekibine Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenör olarak dahil etti.

NTV’de yer alan habere göre; Avrupa Şampiyonası'nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da teknik heyet değişikliği yaşandı.

Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı. Yapılan görüşmenin ardındam Belözoğlu A Milli Takım'ın yeni yardımcı antrenörü oldu. Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Belözoğlu ile görüştüğünü doğrulayan Şenol Güneş, “Emre Belözoğlu ile görüştüm. Değişim olacağını söyledim ama şu anda görüşüyorum. Onunla ilgili görüşlerim belli. ‘Başlamasıydı (Fenerbahçe) bizde başlamasını isterdim' demiştim. Bu işi uzun vadeli yapacağını düşünüyorum. Olup olacağı kesinleşmedi ama görüşüyorum. Henüz netleşen bir durum yok ancak teknik ekipte değişiklik olacak” ifadelerini kullanmıştı.