banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

Emre Belözoğlu: “Rekabeti arttıracak, kaliteyi yükseltecek oyuncular”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıklarına oyuncularla ilgili, “Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak” dedi.

Spor 09.02.2022, 18:10
Emre Belözoğlu: “Rekabeti arttıracak, kaliteyi yükseltecek oyuncular”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıklarına oyuncularla ilgili, “Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Takımımıza ciddi katkıları olacak”

Devre arası transfer döneminde 5 tane çok değerli oyuncuyu renklerine bağladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek, oyun gücümüzü arttıracağımıza inandığımız oyunculardı. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. O yüzden onların bizimle olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah sezon sonunda hem oyunu daha keyifli hale getirecek hem de sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yapmak istiyoruz. Çünkü bu oyun ve oyuncu gücümüzün olduğunu düşünüyorum, özellikle son yapılan transferlerimizle" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi"

Yeni transferlerin gol yollarındaki sıkıntıya çare olup olamayacağı yönünde gelen bir soruya başarılı çalıştırıcı, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyorlar. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere, lige adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuza, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İstediğimiz oyuncular Türkiye’ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi. Hem ikili ilişkilerimiz, gerek kulübümüzün bu anlamdaki samimi, cefakar yaklaşımı, başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" diye cevap verdi.

"Fenerbahçe’ye karşı çok üstün oynadık"

Geçtiğimiz hafta deplasmanda elde ettikleri Fenerbahçe galibiyetiyle alakalı da görüşlerini dile getiren başarılı teknik adam, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye’nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Oyunun geneline baktığımızda hem organizasyon anlamında hem pozisyon anlamında çok daha üstün oynadık. Maçı daha önceden de koparabilirdik. Ama kazanmak tabii ki önemliydi. Sonuçta son iki maçımızı kaybetmiştik. Takımın, oyuncularımızın vermiş olduğu reaksiyon, maça konsantrasyonları, verdiğimiz çalışmaları maça yansıtmaları, bu anlamda bizi mutlu ettiler. Onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum"

Fenerbahçe taraftarını ‘vefalı’ olarak nitelendiren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeliyim. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Mutlaka hatalarım da olmuştur ama onların beni sevdiğini bilmek benim için yeterli bir gururdur. Aileme, çocuklarıma saklayacağım en büyük gururdur. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an için hedeflerimiz farklı olsa da onların her zaman benimle beraber olduklarını, beni gerçekten bağırlarına bastıklarına birçok kez şahit oldum. Onlara bir kez daha o günkü desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Erol hoca kendini ispatlamış biri"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ile Fenerbahçe’de beraber çalıştıklarının hatırlatılması üzerine 41 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Erol hocayla bence verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ben ama o günün şartları gereği yollarımız ayırmıştık. Erol hoca kendisini ispatlamış bir bir teknik adam, bu ligde. Oynattığı oyunu herkes biliyor. Biz de ona göre hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım adına zor maç ama biz kendi sahamızda planlarımızı hazırladık. Rakibimizin özelliklerini arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlaka bizi çalışıyorlardır. Keyifli, centilmence, hak edenin kazandığı bir maç olsun inşallah."

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11