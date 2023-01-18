Emre Belözoğlu: “Oyuncularımın son 6-7 maçtır süre gelen kazanma iştahından memnunum“

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kazanmayı daha çok isteyen tarafın kendileri olduğunu söyleyerek, “Oyuncularımın son 6-7 maçtır süre gelen kazanma iştahından memnunum“ dedi.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda konuk olduğu Fatih Karagümrük karşısında penaltılar sonucu 5-4 galip geldi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Bizim hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası’nı kazanmak. Avrupa’ya direkt katılım sağlamak için önemli bir kupa. Bizim dışımızda diğer takımların da Avrupa hedefi için Türkiye Kupası hedefi olduğunu biliyoruz. Bugün genel anlamda hantal bir oyun oynandı sahada. İkinci yarının tamamıyla bizim üstünlüğümüz ile geçtiğini gördük. Rakip takım sadece kontratakla kalemize gelebildi ve ne yazık ki o pozisyonlarda kalemizde gol oldu. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz. Son 6-7 maçtır süre gelen oyuncularımın kazanma iştahından memnunum. Bu durum beni mutlu ediyor ve lig maçlarında da devam etmesini temenni ediyorum. Bugün kazandığımız ve kupada yolumuza devam ettiğimiz için mutluyum” diye konuştu.