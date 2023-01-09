Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Oyuncularım maçı son dakikaya kadar istediler” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabaka turuncu-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “İki takımı da tebrik ediyorum Ama biz biraz daha fazla istedik kazanmayı diyebilirim. Dünya Kupası sonrası 4 maça çıktık bunların 3 tanesini galip tamamladık. Bu maç özelinde konuşmak gerekirse aslında 60. dakikaya kadar oldukça kontrollü ve bilinçli bir futbol oynadık. Oyun tam anlamıyla kontrolümüzdeydi diyebiliriz. Ama 60. dakikadan sonra Gaziantep maçında olduğu gibi istediğimiz taktiksel işleri sahaya yansıtmakta bir hayli zorlandık. Maçın sonuna kadar oyuncularım maçı istediler ve sonuç olarak sahadan 3 puanla ayrılan ekip biz olduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu arada Başakşehir Kulübü ile 60. maçımıza çıktık ve 36 galibiyet alıp 15 beraberlik yaşadık ve sanırım 9 kez mağlup olduk. Bence iyi bir istatistik yakaladık” dedi.

Orta saha oyuncusu Lucas Biglia’nın sakatlığı hakkında sorulan soruyu da cevaplandıran Belözoğlu, “Lucas Biglia, sahada olduğu zaman gerek örnek davranışları gerekse profesyonel oyunu ile değerli bir oyuncu arkadaşımız. Umarım en kısa sürede kendisini sahalarda görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.