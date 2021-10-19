Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, bu sezon hocalık kariyerine Başakşehir'de devam ediyor. Beşiktaş karşısında ilk sınavından galibiyetle çıkan genç hoca, şut antrenmanının yıldızı oldu.

KLAS KALICI

Emre Belözoğlu, attığı golle futbolcularından da alkış aldı. Adeta 'Form geçici klas kalıcı' mesajını verdi. Başakşehir ise bu sözü değiştirerek , "Form da kalıcı, klas da..." notu paylaştı.