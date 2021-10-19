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Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı

Başakşehir'de şut çalışmasına teknik direktör Emre Belözoğlu damga vurdu. Beşiktaş'a karşı ilk takımının başında ilk maçında galibiyet alan Belözoğlu, futbolcularına adeta nazire yaptı. Belözoğlu, sol ayağına gelişiyle yaptığı vuruşta direğe çarptırıp topu çizgiden geçirdi. Bu gol Başakşehir hesaplarından paylaşıldı.

Spor 19.10.2021, 09:47 19.10.2021, 10:22
Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran  Emre Belözoğlu, bu sezon hocalık kariyerine Başakşehir'de devam ediyor. Beşiktaş karşısında ilk sınavından galibiyetle çıkan genç hoca, şut antrenmanının yıldızı oldu.

O futbolu bıraktı, futbol onu bırakmadı! Emre Belözoğlu'nun golü ortalığı salladı

KLAS KALICI

Emre Belözoğlu, attığı golle futbolcularından da alkış aldı. Adeta 'Form geçici klas kalıcı' mesajını verdi. Başakşehir ise bu sözü değiştirerek , "Form da kalıcı, klas da..." notu paylaştı.

O futbolu bıraktı, futbol onu bırakmadı! Emre Belözoğlu'ndan müthiş gol

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