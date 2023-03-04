Emre Belözoğlu: “Net bir mağlubiyet aldık”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, “Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyetteki sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. İstanbul dışındaki deplasman maçlarına benzer bir deplasman müsabakası oynadıklarını aktaran Belözoğlu, “Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir müsabaka oldu. Kötü oyunun sorumluluğu bende. Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Yolumuza devam etmek zorundayız. Önümüzde bir Avrupa maçı var” dedi.