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Emre Belözoğlu'ndan müthiş istatistik!
Başakşehir, Emre Belözoğlu ile Süper Lig'de art arda 4 maçını da kazandı. 12 puan toplayan Başakşehir, üç büyüklerle aradaki farkı eritti.
Spor 08.11.2021, 15:06
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ile uçuşa geçti. Başakşehir, 4 maçta 4 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı.
8 HAFTADA 8 PUAN
Başakşehir, Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilmişti. Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.
FARK KAPANDI
Başakşehir, 18 puanla 9. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile fark 2'ye, Galatasaray'la 3'e indi.
10 GOL ATTI
Başakşehir Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ardından Antalyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-1 ve son olarak Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Başakşehir bu maçlarda 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.