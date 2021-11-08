Emre Belözoğlu'ndan müthiş istatistik!

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ile uçuşa geçti. Başakşehir, 4 maçta 4 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı.

8 HAFTADA 8 PUAN

Başakşehir, Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilmişti. Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.

FARK KAPANDI

Başakşehir, 18 puanla 9. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile fark 2'ye, Galatasaray'la 3'e indi.

10 GOL ATTI

Başakşehir Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ardından Antalyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-1 ve son olarak Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Başakşehir bu maçlarda 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.