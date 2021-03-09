Emre Belözoğlu istifanın eşiğinden döndü

Süper Lig'in 29. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de Sinan Gümüş sakatlanırken, takımın en önemli isimlerinden Luiz Gustavo'nun dönüşü ise yüzleri güldürdü.

"EMRE BELÖZOĞLU AYRILDI" İDDİASI

Sabah.com.tr'de yayınlanan habere göre; Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

"SONUNA KADAR FENERBAHÇE"

Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.

ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ

Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.

HAFTADA 1 EROL BULUT'LA GÖRÜŞÜYOR

Ancak Emre'nin bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi.Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi.

Sportif direktör Emre Belözoğlu dün takımla birlikte Konya'ya gitti.