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Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Spor 26.03.2021, 17:45
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Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde saha içerisinde bir konuşma yapan Belözoğlu, daha sonra oyuncular ve teknik heyetle birlikte çalışmalara geçti.
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