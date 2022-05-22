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Emre Belözoğlu: “Hak ettiğimiz bir sonuç oldu”

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından Avrupa’ya gitmeyi hak ettiklerini söyleyerek ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini ifade etti.

Spor 22.05.2022, 19:35
Emre Belözoğlu: “Hak ettiğimiz bir sonuç oldu”

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından Avrupa’ya gitmeyi hak ettiklerini söyleyerek ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında şampiyon Trabzonspor’u ağırlayan ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, “Trabzonspor’u da tebrik ediyorum. Temmuz ayından itibaren Prolisansımı alacağım için çok konuşamadım. Ligin en iyi takımına karşı oynadık. Bu sene şampiyon olmayı oyunlarıyla ve performanslarıyla hak ettiler. Trabzonsporlu kardeşlerimi ve Abdullah Hoca’yı tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir maçtı. Çok daha önce Avrupa’yı garantilemiş şekilde bu maça çıkmamız gerekiyordu. Çok daha önce Avrupa’yı garantilemiş şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Hem oyun organizasyon hem de oyuncu kalitesi olarak bu mevcuttu takımımızda. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Hem bugün hem de genel anlamda hak ettik. Göreve gediğimizden sonra 59 puan topladık, bizden fazla puan toplayan, 65 puanla Trabzonspor oldu. En fazla puan toplayan ikinci takımız. Daha fazlasını toplayabilirdik. 59 puan bizim kalitemizin altında kalsa da kimse oyuncu grubuna başarısız diyemez. Benim kariyerimde ilk kez uzun süreli bir teknik adamlık serüveni oldu. Oyuncu grubuna teşekkür ediyorum. Böyle bir ekip ve takımla çalışmak gurur vericiydi. Bütün ekibime de tek tek teşekkür ediyorum. İyi bir ekibimiz vardı ve bunun karşılığını oynatmak istediğimiz oyun anlamında takıma verdik, futbolcu arkadaşlarımız da buna karşılık ellerinden geleni yaptılar. Bizim için iyi bir sezon oldu, iyi bir başlangıç yapmıştık sonunu da iyi getirdik ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edecek olmaları hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, “Kulübümüzün genlerinde Avrupa’da olmak mevcut. Hemen hemen her sene şampiyonluğa oynayan bir kulübüz. Sadece geçen sene 12. bitirdi, ondan önce hep ilk 5’te bitirdi. Son 5-6 seneye baktığınızda da Avrupa’da en çok puan toplayan takımlardan birisiyiz. Yine aynısını yaparak Avrupa’da ülkemizi temsil etmek ve onlarla beraber yarışacak güçte olduğumuzu gösterip meydan okumak istiyoruz. Yapacağımız transferlerle daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. İnşallah iyi olacak diye ümit ediyorum” dedi. Oyun içinde Caiçara’ya verdiği notla ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, “Rakibin topla buluştuğu anlarda, biz skoru yakaladıktan sonra rahat oynamaya başlamıştık Pozisyon dizilişiyle ilgili bir şablon vermiştim, onu yaptı arkadaşlar” diyerek sözlerini tamamladı.

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