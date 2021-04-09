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Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor beraberliği sonrasında futbolculara, "Biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe Forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Spor 09.04.2021, 13:27
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Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor beraberliği sonrasında futbolculara, "Biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe Forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe’de, Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puanın hayal kırıklığı yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı. Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, “Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz” cümlelerine yer verdi.

Ligde daha kat edilecek çok yol olduğuna değinen Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, “Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız” ifadelerini kullandı.
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