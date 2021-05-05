Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan

Ocak ayında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Erzurumspor maçında iki asist yaptı.

Milli futbolcu, Valencia ve Pelkas’ın gollerinde asisti yapan oyuncu olmuştu.

"BÖYLE DEVAM ET"

Erzurumspor karşılaşmasında 90 dakika sahada görev yapan oyuncu, yüzde 95 pas isabetiyle teknik ekibe güven verdi.

Transferinden bu yana sakatlık yaşayan ve Kasımpaşa maçında cezalı olduğun için oynayamayan Kahveci, eleştirilerin odağı olmuştu.

Posta gazetesinin haberine göre; İrfan Can’a ilk günden beri güvenini kaybetmeyen Emre Belözoğlu, oyuncuyu ilk 11’e monte etti. Ligin son 3 maçında İrfan Can’a güvenen Teknik Direktör, "Böyle devam et. Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazanırsan bu kulübün efsanelerinden biri olursun." dedi.

Milli futbolcu, bu sezon ligde 28 maça çıktı. Eski kulübü Başakşehir’de 2 golü bulunan Kahveci, Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.

(Ensonhaber)