Emre Belözoğlu: "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu"

Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, çok değerli bir 3 puan aldıklarını ifade etti. Belözoğlu, yeni transferler için de, "Başarıya aç oyuncular transfer ettik" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu basın toplantısında konuştu. Pro lisans kursuna başlayan Belözoğlu, ilk kez basın toplantısına katılma hakkı elde ederek maçın ardından soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Bizim için değerli bir 3 puan oldu. Topa hakim olmak isteye iki takımın maçı oldu. Rakip de topa sahip olmak üzere bir plan yaptı. Biz de geçen hafta biraz baskı çalışmıştık. İlk 10 dakikada baskımız işledi ama rakip daha sonra topa sahip olmaya başlayınca oyun içinde değişiklik yaptık. İlk 15 dakikadan sonra geriden kurmadan rakip ceza sahasına girene kadar yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda merkezden yaptığımız ataklar vardı. Genel olarak istediklerimizi aldığımız bir oyun oldu. Düzeltmemiz gereken yerler var. Futbolcuların hepsini tebrik ediyorum. Karşılarında iyi bir rakip vardı" diye konuştu.

Pro lisans konusunda da konuşan geç çalıştırıcı, "Benim için kolay olmadı. Futbolu bırakmadan 3-4 sene öncesine kadar teknik adam olmak istedim ve bunun için çalıştım. Genç teknik adamlar için pro lisans konusu da bizi biraz yordu. Biz de etten kemikteniz. Ama sanki hiç liyakatimiz yokmuş, hiçbir diplomamız yokmuş gibi algı oluşturanlara karşı da sessiz kalarak işimizi iyi yaptık. Kursa başladık. Benim için önemli olan bu mesleğin itibarına leke getirmeden bu işi yapmak olacak. Oynatmak istediğim felsefeyi de çalıştığım takımlara geçirip, Avrupa’da ülkesini temsil eden birisi olmayı hedefliyorum" açıklamasını yaptı.

"Başarıya aç oyuncular transfer ettik"

Takımın henüz gol yememesi hakkında konuşarak sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "Organizasyon sadece ofansif anlamda olmuyor. Her takım bize artık hedef takım gözüyle bakıyor. Elimde iyi bir kadro var, iyi bir ekibimiz var. Kendi oyunumuzun değerli olduğunu, kendi düzenimizin değerli olduğunu söylüyoruz. Bunlardan birisi de defansif organizasyonumuz. Şu ana kadar çok mutluyum" dedi. Yeni transferler Keny ve Traore için de konuşan Belözoğlu, "Çok önemli ve değerli, aynı zamanda da konumu, durumu ne olursa olsun başarıya aç oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Mutluyum. Oyun giren herkes elinden geldiğince destek verdi. Keny geçen sene 1. Lig’in en değerli ismiydi bence. Oyunun rahatladığı ikinci yarılarda, boş alanları doldurma konusunda çok önemli bir isim olacak. Traore de kazanmaya aç bir oyuncu. Ondan çok daha iyi faydalanacağımız dönemler olacak. Transfer döneminde takımımızı gençleştirdik. Kendisinden çok fayda alacağımız dönemler olacak" diye konuştu.

"Avrupa’da hizmet eden takımlar koruma altına alınmalı"

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk olarak hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Bizim hedefimiz maç maç gitmek. Ülkemizden 4 tane büyük takım var Avrupa’da. Biz de sonuna kadar mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Bir sıralama yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da her puan çok önemli. Kendi kategorimizde 3 rakibi eleyerek gruplara kalan tek takım olduk, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Gruplarda önceliğimiz gruptan çıkmak. Önemli rakiplere karşı oynayacağız. Grup maçlarında rakiplerle başa baş oynayacak bir kadromuz var. İnşallah Avrupa’da da rol model bir takım olmak istiyoruz" dedi. Rezerv Lig’in son bulması hakkında da konuşan Belözoğlu, "Ben bu hayatta en çok futbolu sevdim. Hep futbolcu olarak baktık olaya ama teknik adam olarak bakınca da eksikleri görüp, değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Zemin çok önemli, oyuncu gelişimi, takımların gelişimi çok önemli. Federasyonların sezon başında yaptıkları planların 4-5 hafta sonra değişmesi bizim için kolay değil. Genç oyuncuların gelişmesi adına Rezerv Lig bizim adımıza kötü durmuyordu. İptal edilmesinden dolayı mutlu değiliz. Oradan da birkaç oyuncu kazanmak istiyorduk. Transferin sonlarına gelindiğinde biz de elimizdeki oyuncuları farklı şekilde değerlendireceğiz. Bizler ve yöneticilerin beraber hareket ederek karar vermemiz gerektiğine inanıyorum. Antwerp bizle maç oynamadan önce kendi federasyonları otomatikman maçlarını iptal etti. Diğer takımların hocalarını ve yöneticilerini de anlıyorum. Ama Avrupa’da hizmet edecek takımların biraz daha koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş bu sene çok iyi ve sert oynuyor"

Teknik adamlık kariyerinde A Milli Takım hedefi hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Milli takım kaptanlığı yaptım. Yıllarca o formayı giymek dünyanın en büyük şerefiydi. Şu anda görevdeki kime sorsanız, A Milli Takım hocası olmak, herkesin hayalidir. Benim için şu anda yakın ve kolay bir hedef görünmüyor. Daha yeni bir teknik adamım. Şu anda ekibimin başarısı için mücadele ediyorum" dedi. Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Belözoğlu, "Beşiktaş bu sene çok iyi, kendi sahalarında istekli ve arzulu oynuyorlar. Biz de oyuncu grubumuza güveniyoruz. Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Büyük takımlarla oynamak zor. Geldiğimizden bu yana büyük takımlara karşı henüz kaybetmedik" diye konuştu.

Emre Belözoğlu son olarak ilk yarının sonunda Hakem Ali Şansalan’la yaptığı konuşma için, "Hakemler bizden daha iyi yönetiyor süreci. Bizden daha sakin kalıyorlar. Ben pozisyonda net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyordum. Ama hakemlerin süreci yönetme adına bizden bir adım daha iyi olduklarını düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Genç teknik adam, basın toplantısının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.