Emre Belözoğlu: “11’e 11 olsa farklı sonuç elde edebilirdik”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında oyunun 11’e 11 olması durumunda farklı sonuç alabileceklerini dile getirdi. Belözoğlu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları için, “Anneme ettikleri küfürden sonra hepsi annesinin elini öpsün, eşine sarılsın” dedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, oyunun 11’e 11 oynansaydı farklı bir sonuç alabileceklerini aktararak, “Oyunun başı itibarıyla iyi başladığımızı devamında da oyunun bize döneceğini, skorun bize döneceğini hissettirdiğimiz anlarda bireysel hata ile attıkları ilk şut gol oldu. 10 kişi kaldık Beşiktaş’a karşı 10 kişi kolay değil. Zorlu hava şartlarından buraya geldik. Beklentim, bizim için önemli bir hedef olan çarşambaya bunun yansımaması. Oyuncularım mücadele ettiler. Kalite olarak Beşiktaş’ın altında olsak da oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 11’e 11 olsa farklı bir sonuç alabilirdik” şeklinde konuştu.

“Kırmızı kart çok arada bir pozisyon”

Adnan Janujaz’ın gördüğü kırmızı kartın ortada bir karar olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, “Mete Kalkavan üzerinde değerlendirmek istemiyorum. Oyunun içinde kalmak istiyorum. Kırmız kart pozisyonu ile alakalı verilebilirdi de verilmeyebilirdi de. Kaydıktan sonra ayağını kaldırıyor da. Başka açıdan bakınca sanki mecbur kalıyor. Biz 10 kişi kalmasaydık bu kadar basit hata ile gol yemeseydik daha farklı senaryoya doğru gidiyordu diye hissettim. Oyuncuların da bunu anlaması gerekiyor. Başka hedefleri olan bir kulüp. Adnan’ın isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Oyunun gidişatı bizim lehimizeydi. Takım olarak iyi organizasyon içinde maça bağlandık. Kırmızı kart üzerinde çok konuşmak istemiyorum arada bir pozisyon” açıklamasını yaptı.

“Anneme ettikleri küfürden sonra hepsi annesine, eşine sarılsın”

Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratları ile ilgili, “Bu maça iki kızımı getirdim. Sağ olsun bizimkiler de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar 30-35 dakika küfür dinlediler. 8 ve 5 yaşlarında kızım var. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum var. Özellikle 1 ay önce ülkenin yaşadığı en büyük felaketi yaşamış ülkenin Emre Belözoğlu’na küfrediyorsa nasip işidir, haysiyet de nasip işidir. Ne insanlık ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, lig bitiminde yapılacağı iddia edilen play-off tartışmalarıyla ilgili ise “Doğru olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.