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Emre Akbaba’nın ligdeki 4. golü

Galatasaray’da Emre Akbaba Konyaspor maçında attığı golle bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.

Spor 28.04.2021, 22:26
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Emre Akbaba’nın ligdeki 4. golü

Galatasaray’da Emre Akbaba Konyaspor maçında attığı golle bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken sahneye Emre Akbaba çıktı. Mücadelenin 87. dakikasında Ryan Babel’in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde kaleci Sehic’ten seken topu iyi takip eden Emre kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun 2 de asist bulunuyor. Başarılı futbolcu son olarak 1-0 geride oldukları Trabzonspor müsabakasının son dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.

Karşılaşmaya yedeklerde başlayan Emre Akbaba, 46. dakikada Emre Kılınç’ın yerine oyuna dahil oldu.
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