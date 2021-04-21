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Emre Akbaba’nın 3. golü

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Akbaba daha önce Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da 1’er gol kaydetmişti.

Spor 21.04.2021, 21:11
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Emre Akbaba’nın 3. golü

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Akbaba daha önce Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da 1’er gol kaydetmişti.

Süper Lig’in 36. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da beraberliği getiren golü 90+6. dakikada Emre Akbaba kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşamış oldu. Akbaba daha önce Denizlispor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırmıştı. Emre’nin 2 de asisti bulunuyor.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Emre Akbaba, 55. dakikada Gedson Fernandes’in yerine oyuna dahil oldu.
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