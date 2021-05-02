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Emre Akbaba gollerine Ankara’da da devam etti

Galatasaray’ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı. Emre görev aldığı son 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Spor 02.05.2021, 22:26
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Emre Akbaba gollerine Ankara’da da devam etti

Galatasaray’ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, Gençlerbirliği karşısında attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı. Emre görev aldığı son 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden Galatasaray’da son haftaların formda ismi Emre Akbaba da 1 gol kaydetti. Mücadelenin 53. dakikasında sahneye çıkan Emre takımının ikinci golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Emre Akbaba oynadığı son 6 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mücadeleye 11’de başlayan Emre, 84. dakikada yerini Mustafa Muhammed’e bıraktı.
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