Emrah Bayraktar: "Zor bir fikstürden geçiyoruz"

Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Adanaspor olarak zor bir fikstürden geçiyoruz. Olabildiğince ligi rahat bir noktada tamamlamak istiyoruz" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında evinde Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, "Bugün lider Giresunspor ile oynadık. İyi bir seri yakalamış takımdı. Maça iyi hazırlandığımızı düşünmüştük ama erken yediğimiz beklenmedik gol konsantrasyonumuzu bozdu. Üzerine Goran’ın yaşadığı rahatsızlık takımın moralini aşağı çekti. Hemen arkasından gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu kabullenmeyip kendi lehimize çevirmeye çalıştık. İstediğimiz sonucu alamadık. Adanaspor olarak zor bir fikstürden geçiyoruz. Belki bizim ligdeki rakibimiz Giresunspor değil ama buradan kazanabileceğimiz 1 puan bile önemli olabilirdi. Olabildiğince ligi rahat bir noktada tamamlamak istiyoruz. Oyuncularım mücadele için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Goran Karacic’in sağlık durumu ile ilgili de soruyu cevaplayan Bayraktar, "Durumunu şu an bende bilmiyorum. Şimdi hastaneye geçip bilgi alacağım" ifadelerini kullandı.