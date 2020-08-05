Emrah Bayraktar, Adanaspor’un teklifini reddetti
TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI İÇİNDEKİ TFF 1. LİG EKİBİ ADANASPOR, EMRAH BAYRAKTAR'A TEKLİFTE BULUNDU. BAYRAKTAR, ADANA TEMSİLCİSİNİN TEKLİFİNE TEŞEKKÜR EDEREK GÖREVİ KABUL ETMEDİ.
Teknik Direktör arayışı içindeki TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Emrah Bayraktar’a teklifte bulundu. Bayraktar, Adana temsilcisinin teklifine teşekkür ederek görevi kabul etmedi.
Küme düşmenin kaldırılmasının ardından yeniden TFF 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Adanaspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda Emrah Bayraktar’ı göreve getirmek isteyen turuncu-beyazlılar, tecrübeli isimle bir süre görüştü. Özellikle altyapı çalışmalarıyla tanınan ve birçok yıldız oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Bayraktar, Adanaspor’un teklifini teşekkür ederek reddetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayraktar, Adanaspor ve Bayram Akgül’ün duyduğu güven için çok teşekkür ederken, şu aşamada görev alamayacağımı, bunun sadece ekonomik nedenlerden ötürü olmadığını, daha uzun süreli, kendimi ve kulübü geliştireceğim uzun soluklu bir projede bulunmak istediğini dile getirdi.
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