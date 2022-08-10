Emlakjet, Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı’na isim ve forma göğüs sponsoru oldu

iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş’in yer aldığı imza töreninde konuşan Emlakjet Genel Müdürü Tolga İdikat, “Emlakjet olarak Türk sporuna destek vermeyi sürdürmekten ve Emlakjet markasını Beşiktaş gibi ülkemizin lokomotif kulüplerinden biri ile yan yana getirmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Erkek Basketbol Takımı’na isim ve forma göğüs sponsorluğunun yanı sıra Beşiktaş Akatlar Kompleksi’nin de isim sponsoru oldu. Emlakjet ile Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin köklü takımlarından Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı arasından gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş yer aldı.

İmza töreninde konuşan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ““Basketbol takımımızın isim ve forma göğüs sponsorluğunun yanı sıra Akatlar Spor Kompleksimizin isim sponsorluğu için de iLab grup şirketlerinden Emlakjet ile anlaşmış bulunuyoruz. Emlakjet’e ‘Büyük Beşiktaş Ailesine hoş geldiniz’ diyorum. Türkiye’nin en fazla spor branşı olan kulüplerinin başında gelen Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sadece futbolda değil basketbolda da sponsorlarımızla birlikte başarılı olacağız. NBA hedefi olan oyuncular yetiştireceğiz. Bu sponsorluk anlaşmasının yapılmasında emeği olan Basketbol Şubemizden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Tahir Güneş’e ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Cenk Sümer ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Beşiktaş JK Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Basketbol Beşiktaş için çok önemli bir spor branşı. Ülkemizde basketbola ilginin oluşmasında Beşiktaş’ın katkısı büyüktür. Tarihimiz basketbol şubemizin başarılarıyla doludur. Yeni sponsorumuz Emlakjet ile hem basketbol takımımıza hem de Akatlar Spor Kompleksimize ciddi katkılar sağlayacağız. iLab grup şirketlerinden Emlakjet’e teşekkür ediyoruz. Yeni sezona takımımızı hazırlıyoruz. Transferlerimizin çoğunu tamamladık. Altyapıya gereken önemi vermeye devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş taraftarını yeni sezonda Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’ne bekliyoruz.” dedi.

iLab Kurucu & Yönetici Ortağı Mustafa Say “Türkiye’nin en köklü ve bulunduğu her branşta başarısını ortaya koymuş olan kulüplerinden bir olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile kapsamlı bir iş birliğine imza attık. Grup şirketlerimizden Emlakjet, Basketbol A Erkek Takımının isim ve forma göğüs sponsoru olmasının yanı sıra Akatlar Spor Kompleksinin isim hakkını da sahiplendi. İş birliğimiz kapsamında ayrıca Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sigortam.net Basketbal takımımız önümüzdeki iki sene maçlarını Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynayacak. Grubumuzun spora verdiği uzun vadeli desteği bu sezon yeni branşlar ve farklı markalarımızla genişletmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anlaşmamızın Türk basketbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Emlakjet Genel Müdürü Tolga İdikat ise “Emlakjet olarak Türk sporuna desteğimizi büyütmekten ve Emlakjet markasını Beşiktaş gibi ülkemizin lokomotif kulüplerinden biri ile yan yana getirmekten gurur duyuyoruz. Yeni ismiyle Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı’na Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa’da Eurocup elemelerinde başarılar diliyorum. Umuyorum ki bu sezon birlikte Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde muhteşem Beşiktaş taraftarı ile ulusal ve uluslararası başarılara imza atarız. Beşiktaş camiasına, iLab ailesine ve Emlakjet’e hayırlı uğurlu olsun,” şeklinde konuştu.

Emlakjet’in 16 yıldır emlak aramayı kolay ve keyifli hale getirerek, teknolojik özellikler geliştirdiğini belirten Tolga İdikat, “Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz iLab’in gücü ve güvenini arkamıza alarak, 25 binden fazla emlak danışmanı üyemizin uzmanlığı ve 20 milyondan fazla aylık trafiğimiz ile Türkiye’nin lider emlak portalı olduk. Jetsat ve Jet Fırsatlar gibi Türkiye’de tek ve inovatif ürünlerle gayrimenkul teknolojilerine değer katan servisleri geliştirmek için durmadan çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken yeni teknolojilere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.