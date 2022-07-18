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Emirhan İlkhan’a durmak yok!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmuyor. Avusturya kampının ardından takıma 3 gün izin verilirken, genç futbolcu antrenmanlarını aksatmıyor.

Spor 18.07.2022, 15:55 18.07.2022, 16:13
Emirhan İlkhan’a durmak yok!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmuyor. Avusturya kampının ardından takıma 3 gün izin verilirken, genç futbolcu antrenmanlarını aksatmıyor.

Beşiktaş’ın, Avusturya kampı öncesinde takıma dahil olmadan Sırbistan’da özel antrenör eşliğinde antrenman yaptıktan sonra kampa katılan Emirhan İlkhan, bu kez de takıma verilen 3 günlük izinde idmanlarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin genç ismi, İspanya kampı öncesinde formunu koruyor. Kondisyon ve güç antrenmanlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Emirhan, sezona formda girmek için ekstra çalışmalar gerçekleştiriyor.

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