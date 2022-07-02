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Emirhan İlkhan ara vermeden çalışıyor

Ümit Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde forma giydiği için ekstra izinli olan Emirhan İlkhan, izin günlerinde çalışmalarına devam etti.

Spor 02.07.2022, 16:49
Emirhan İlkhan ara vermeden çalışıyor

Ümit Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde forma giydiği için ekstra izinli olan Emirhan İlkhan, izin günlerinde çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmadı. Ümit Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde forma giydiği için ekstra izinli olan ve pazartesi günü takıma dahil olacak olan genç oyuncu, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da çalışmalarına devam etti. Emirhan, Belgrad’da Perisic, Vlahovic ve Modric gibi yıldız futbolcuların da antrenörlüğünü yapan bireysel çalıştırıcı Andrej Milutinovic gözetiminde antrenmanlarına devam etti.

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