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Emirhan Delibaş, Göztepe formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş’tan kiralık olarak Göztepe’ye transfer olan Emirhan Delibaş, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü Boluspor’a karşı kaydetti.

Spor 04.03.2023, 12:56
Emirhan Delibaş, Göztepe formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş’tan kiralık olarak Göztepe’ye transfer olan Emirhan Delibaş, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü Boluspor’a karşı kaydetti.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor’u konuk eden Göztepe, 62. dakikada Dejvi Bregu’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Daha sonrasında oyuna hamleler yapan Ekrem Dağ, 79. dakikada Kenneth Obinna Mamah’ın yerine oyuna dahil olan Emirhan Delibaş’ın golüyle skorun 1-1’e gelmesini sağladı. Karşılaşmaya sonradan girip golünü atan 20 yaşındaki futbolcu Emirhan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Öte yandan Beşiktaş’tan kiralanan Emirhan Delibaş hakkında geçtiğimiz günlerde gözden düşmesine rağmen tekrar forma şansı için çok çalıştığı ve antrenman formayı kaptığı öğrenilmişti.

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