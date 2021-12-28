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Emin Müftüoğlu: "Türk bisikletinin önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Türk bisikletinin önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor" dedi.

Spor 28.12.2021, 17:19
Emin Müftüoğlu: "Türk bisikletinin önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Türk bisikletinin önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor" dedi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, D-Smart’ta katıldığı televizyon programında Faik Gürses’in sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda madalya hedeflediklerini dile getirerek sözlerine başlayan Müftüoğlu, “Ben önümüzün bu anlamda açık olacağına inanıyorum. Erol Başkan da (Erol Küçükbakırcı) şartlarına göre iyi işler yaptı. Dönemin şartlarını iyi yönetti” diye konuştu.

“Gran Fondo’nun en büyüğünü Türkiye’de yapmayı hedefliyoruz."

Türk bisikletinin uluslararası arenada başarılı olacağına inandığını belirten Müftüoğlu, “Türk bisikletinin önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor. Dünyanın tepesi bisikletle ilgili ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Bisiklet ailesi geniş değil, birbirimize darılma şansımız yok. Çeşme’de düzenlenen Gran Fondo’ya bin 500 kişi katıldı. Hedefi her zaman yüksek tutuyoruz. 2027 veya 2028’de Gran Fondo’nun en büyüğünü Türkiye’de yapmayı hedefliyoruz. Veledrom’un açılmasıyla bisiklette her branşa yer vereceğiz. Sakarya Belediye Başkanı’na pist için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Pandemiden sonra bisiklet satışları tavan yaptı"

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili de bilgiler veren Emin Müftüoğlu, pandemi döneminde bisiklet satışlarının arttığını söyledi. Müftüoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu turizm şehirlerinde yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na geçen yılın iki misli katılım olacak. Şimdiden iyi bir katılım olacağı gözüküyor. Karadeniz’de tur yapmak istiyoruz fakat tüm mesele yayın yaptırmakta” ifadelerini kullandı.

“Bizim bisiklet ihracatımız hangi yönde?” sorusunu yanıtlayan Müftüoğlu, “İlk yaptığımız işlerden biri bisiklet firmalarını yerinde ziyaret ettik. Arz-talep oranlarını gözden geçirdik. Sponsorluk konusunda çok iyi gidiyoruz. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu sponsorluk konusunda büyük destek veriyor. Kendisine bu anlamda minnettarız” dedi.

Milli bisikletçi Ahmet Örken’in geçmiş dönemde elde ettiği şampiyonluklara değinen Müftüoğlu, konuşmasının sonunda desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, "Türk Tarihinde tek şampiyon Ahmet Örken, bu konuda hakkını ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımızdan ne istersek yapıyor, kendisine ne kadar teşekkür etsek az" şeklinde konuştu.

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