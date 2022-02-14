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Emin Müftüoğlu: “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yeni parkurlar yapmaya çalışıyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için yeni bir çalışma içerisinde olduklarını aktararak, “Yeni parkurlar yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta parkurun son çalışmasına bakıp, bu hafta içi paylaşacağız. Teknik arkadaşlarımız kontrol ettikten sonra, yepyeni bir rotayla hem ülkemizin hem dünyamızın önüne çıkıp, geçmişte yaptıklarımızın daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Spor 14.02.2022, 12:49
Emin Müftüoğlu: “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için yeni parkurlar yapmaya çalışıyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için yeni bir çalışma içerisinde olduklarını aktararak, “Yeni parkurlar yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta parkurun son çalışmasına bakıp, bu hafta içi paylaşacağız. Teknik arkadaşlarımız kontrol ettikten sonra, yepyeni bir rotayla hem ülkemizin hem dünyamızın önüne çıkıp, geçmişte yaptıklarımızın daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2022 Tour of Antalya ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tour of Antalya’nın, canlı yayınla tüm dünyayla buluştuğunu ve bunun Türk bisikleti için çok önemli olduğunu söyleyen Müftüoğlu, tur ve bölgenin tanıtımı açısından bu yayının çok önemli olduğuna işaret etti.

Tour of Antalya’nın yeni bir marka olarak doğduğuna dikkat çeken Müftüoğlu, bu yılki turda devlet ve özel sektör işbirliğinin en güzel şekilde ortaya konduğunu vurguladı. Müftüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Antalya’ya gelerek Tour of Antalya’nın startını vermesinin, gelecekte dünya markası olmasıyla ilgili önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

“Yeni parkurlar yapmaya çalışıyoruz”

Organizasyona 13 ülkeden 23 takım, 37 ülkeden 61 sporcu kayıt olduğunu, 158 sporcunun ise start aldığını belirten Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için de yeni bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı. Müftüoğlu, “Yeni parkurlar yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta parkurun son çalışmasına bakıp, bu hafta içi paylaşacağız. Yollara bakıp doğru parkurları seçtiğimizden emin olacağız. Teknik arkadaşlarımız kontrol ettikten sonra, yepyeni bir rotayla hem ülkemizin hem dünyamızın önüne çıkıp, geçmişte yaptıklarımızın daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda profesyonel takım hedefi geçen yılın iki katı”

Emin Müftüoğlu, bisiklette dünyada 18 profesyonel takım olduğunu, geçen yıl 3 profesyonel takımın Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na katıldığını hatırlatarak, bu yılki hedefin iki katı olduğunu bildirdi. Müftüoğlu, “Bu takımlardan kaç tanesini getireceğimiz çok önemli. Geçen yıl 3 profesyonel takım gelmişti, bu yıl ikiye katlamayı düşünüyoruz. Hatta daha fazlasını. Profesyonel kıta takımlarında sorunumuz yok. Toplamda 25 takım gibi bir düşüncemiz var” ifadelerini kullandı.

“Hayalim Van Gölü etrafında düzenlemek”

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu Antalya haricinde başka bölgelerde de yapma düşünceleri olduğunu dile getiren Müftüoğlu, “Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de, iç Anadolu’da ve benim hayalim Doğu Anadolu’da Van Gölü Turu gibi düşüncelerimiz var” diye konuştu.

Müftüoğlu, spor ve bisiklet turlarında emekleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

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