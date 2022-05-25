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Emin Müftüoğlu: “Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, hedeflerinin dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü mesajını da paylaşan Müftüoğlu, “Bugünü daha değerli kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz” dedi.

Spor 25.05.2022, 13:31
Emin Müftüoğlu: “Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, hedeflerinin dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü mesajını da paylaşan Müftüoğlu, “Bugünü daha değerli kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını belirten Emin Müftüoğlu, bir sonraki hedeflerinin dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ile ilgili açıklamalar da yapan Müftüoğlu, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde birçok bakanlık ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Hedefimiz, dünya ve olimpiyat madalyaları”

Bisiklet Federasyonu olarak bu yıl, önceki yıllarda yapılan çalışmaların üzerine koyarak devam edeceklerini ifade eden Müftüoğlu, “Güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Çok güzel bir intiba oluştu ve gelecek yılla ilgili hedeflerimizi şimdiden koyduk. Öncelikle haziran ayında tarih değişikliği ile başlamak istiyoruz. Daha sonra da parkurlarımızı hazırlayıp 8-9 ay sürecek World Tur girişimlerimiz için erken yol almış olacağız. Gelecek yıl daha iyisini yapmakla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bittikten sonra biz normal yarışlarımıza devam ediyoruz. Önümüzde bildiğiniz üzere İslam Oyunları var. Ağustos ayında başlayacak. Tarihimizdeki ilk kapalı velodrom önümüzdeki aylarda açılacak ve İslam Oyunları ile birlikte ilk kapalı organizasyonumuzu yapmış olacağız. Ayrıca İslam Oyunları için de şunu söyleyebilirim ki pistte iddialıyız. Çalışmalarımıza yurt dışında devam ediyoruz. Bunun yanı sıra yarışmalarımız devam ediyor, kulüpler arası yarışmalar devam ediyor. Balkan yarışlarımız var, Avrupa yarışlarımız var. Bu yıl önceki yaptıklarımızın üstüne koyarak devam edeceğiz ve hedefimiz ve çalışmalarımız dünya ve olimpiyat madalyaları” ifadelerini kullandı.

“Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz”

Birçok şehirde Spor İl Müdürlükleri ile ortak çalışarak şehir içi bisiklet turları düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Müftüoğlu, “Bildiğiniz gibi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Bununla ilgili değişik organizasyonlar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde ve diğer bakanlıklarımız ile ilgili bugünü daha da değerli kılmak için ortak çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Dünya üzerinde doğa, trafik, ulaşım, oksijen gibi farklı konularda birçok sorun var. Ortak bir payda olarak bisiklet başlığı altında buluşuyoruz. Bu konuyla alakalı olarak birçok etkinlik düzenliyoruz. Mesela bu etkinliklerimizden bir tanesi Çevre ve Bisiklet temalı fotoğraflar çeken doğaseverlere 70 adet imzalı bisiklet forması hediye edeceğiz. Resmi internet sitemiz üzerinden bu yarışma ile ilgili katılımları bekliyoruz. Böylelikle bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz. Gençlik Spor İl Müdürleri vasıtasıyla, şehir içi bisiklet turları düzenleyeceğiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü elimizden geldiğince ön plana çıkarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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