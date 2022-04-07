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Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour’da olmak"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda bu yıl 25 takım, 175 sporcu yarışacağını ifade ederek, çok heyecanlı bir yarışın olacağını söyledi. Müftüoğlu ayrıca hedeflerinin World Tour’da yer almak olduğunu ifade etti.

Spor 07.04.2022, 14:27
Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour’da olmak"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda bu yıl 25 takım, 175 sporcu yarışacağını ifade ederek, çok heyecanlı bir yarışın olacağını söyledi. Müftüoğlu ayrıca hedeflerinin World Tour’da yer almak olduğunu ifade etti.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na sayılı günler kala Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Artık son noktada olduklarını ve cumartesi günü basın toplantısı gerçekleştireceklerini ifade eden Müftüoğlu, yine cumartesi günü Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Hatıra Ormanı’nı Bodrum’da açacaklarını söyleyerek, "Pazar günü sabah Kuşadası’na yola çıkacağız. Hazırlıklarda sorun yok. Takımlar geliyor, bugün herkes yola çıktı ve yarın burada olurlar. Ekiplerimiz Bodrum’da, yarın medyada gelecek. Hazırlıklarımız tamam gibi" şeklinde konuştu.

"Çanakkale Köprüsü’nü geçerken inanılmaz duygulara kapıldım"

Yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden sporcuların geçecek olmasına değinen Başkan Müftüoğlu, "Çanakkale Köprüsü yeni açıldı. Geçen hafta medya turundaydık. Valimiz ile beraber bisiklete bindik. Köprüyü geçerken inanılmaz duygulara kapıldım. Orada tarih var. Böyle bir köprüde gelişen Türkiye’nin büyük ve aydınlık projesini tüm dünyaya göstermek ile ilgili ve 57. Alay Şehitliği’nde bitecek etapla tarihimizle birlikte projeleri gösterme imkanı olacak. Köprüyü geçerken herkesin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürü borç bilmesi gerekiyor. Farklı bir duygu, çok uzun bir köprü ve 4.8 kilometre bisiklete bindik ve ülkemiz adına bunu da göstermek ile ilgili farklı bir parkur ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü de geçerek hem Çanakkale hem İstanbul Boğazı olmak üzere iki köprüyü geçeceğiz" diye konuştu.

Takımlar ve katılan sporcular ile ilgili bilgi veren Başkan Müftüoğlu, "Geçen seneye göre iki misli World Tour takımıyla başlıyor. Geçen yıl 17 takımla, bu yıl 25 takım ve 175 sporcuyla yola çıkıyoruz. İyi sporcularımız geliyor. Sam Bennet gibi dünyanın en iyi sprinterlerinden biri olacak. Çok heyecanlı bir tur olacak" ifadelerini kullandı.

"Ana hedefimiz tekrar World Tour’da olmak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ana hedeflerinin World Tour’da yer almak olduğunu vurgulayan Başkan Emin Müftüoğlu, "Bizim dönemde Pro Tour’a çıktık ve tekrar geldik. 2, 3 yıl dünyanın en iyisi olmakla ilgili çaba sarf edeceğiz. 2014 ve 2015’te dünyanın en iyi turu seçilmiştik. Sonra Pro Tour ile ilgili girişimleri yapıp tekrar aynı noktaya gitmek ana hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun kazanının kupayı NFT olarak verilmesiyle ile ilgili soruya cevap veren Müftüoğlu, "İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Artık dijital dünyada her şey farklı boyutlarda. Bizde bu gelişen dünyaya ayak uydurmakla ilgili NFT Kupa vereceğiz" dedi.

"Halkımız tribünlerden rahatlıkla izleyebilecek"

Bu heyecanın herkesi canlı olarak yaşaması gerektiğini söyleyen Emin Müftüoğlu, "İstanbul’da ve İzmir’de iki tane tribün kuracağız, herkesi o tribüne bekliyoruz. İlk defa bu tribünlerde herkesin seyredebileceği bitiş alanları olacak. Farklı olarak halkın daha rahat seyredebileceği bir yarış olacak. Bu tek başımıza bisiklet ailesinin yaptığı iş değil, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde devam ediyoruz. O her işin başı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Turizm Bakanlığı tanıtımla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyetimiz, belediyelerimiz ve belediye başkanlarımız hepsi büyük bir ekip. Bu yıl ilk defa tüm medya gruplarını davet ettik. Hem görsel, hem dijital, hem sosyal medya ve yazılı medya olmak üzere tüm ekipleri bir arada buluşturduğumuz güzel bir organizasyona imza atmak için yola çıktık" diyerek sözlerini tamamladı.

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