Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Emin Bayram, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk kez görev aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile evinde mücadele eden Galatasaray’da genç futbolcu Emin Bayram oyuna sonradan dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı’nın ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesinin ardından Teknik Direktör ikinci yarıya bu bölgeye oyuncu değişikliği yaparak başladı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine 19 yaşındaki defans oyuncusuna görev verdi.

Emin Bayram böylece bu sezon ilk kez Süper Lig’de forma giydi.