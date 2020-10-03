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Eljif Elmas’ın korona virüs testi pozitif çıktı

SERİE A EKİBİ NAPOLİ'DE FORMA GİYEN 20 YAŞINDAKİ FUTBOLCU ELJİF ELMAS'IN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI.

Spor 03.10.2020, 21:12
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Eljif Elmas’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Serie A ekibi Napoli’de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Napoli’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas’ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Geç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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