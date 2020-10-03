Serie A ekibi Napoli’de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Napoli’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas’ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Geç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.