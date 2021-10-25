ElClasico'da Real Madrid galip

Barcelona ve Real Madrid, İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında oynanan ElClasico'da karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan müsabakada gol perdesini Real Madrid açtı.

32'nci dakikada David Alaba, kaydettiği gol ile deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

90+4'üncü dakikada Lucas Vazquez farkı 2'ye çıkartırken, 90+7'nci dakikada Sergio Agüero durumu 2-1'e getirdi

Müsabakanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 20'ye yükseltirken, Barcelona ise bir maç eksiğiyle 15 puanda kaldı.