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Elazığspor’un yardımcı antrenörü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Spor 28.03.2021, 16:33
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Elazığspor’un yardımcı antrenörü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da Teknik Direktör Cafer Aydın’ın yardımcısı Yılmaz Dağ (53) Saat 15.30 sıralarında kulüpte rahatsızlandı. Kulüp masörü Vahit Ünal’ın yanına giderek kendisini kötü hissettiğini belirten Dağ’ın ardından fenalaştığı öğrenildi. Dağ’ın masör Ünal’ın yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dağ’ın kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı.
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