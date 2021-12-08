Elazığspor’un maç bileti 1 liraya satışa sunuldu

Elazığspor yönetimi, Bursa Yıldırımspor maçı için radikal bir karar aldı ve maç biletlerini 1 TL olarak belirledi.

FF 3. Lig 1. Grup’un 16. haftasında oynanacak olan Elazığspor - Bursa Yıldırımspor maçı için bordo-beyazlı yönetimden radikal bir karar geldi. Elazığspor Store’den satışa sunulan Bursa Yıldırımspor maçı biletleri 1 TL olarak açıklandı. Sezon boyunca 10 TL’den satılan maç biletlerini Bursa Yıldırım maçı için 1 TL olarak belirleyen yönetim, seyirci desteğini arkasına almak istiyor.