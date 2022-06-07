Elazığspor’un borcu 64 milyon TL

Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda kulübün borcu 64 milyon 108 bin 588 TL olarak açıklandı.

30 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması gereken ancak çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 7 Haziran Salı gününe ertelenen Elazığspor Kulübü Derneği’nin mali ve idari konularının müzakere edileceği Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 65 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 17.30’da başlaması gereken kongre yaklaşık yarım saat gecikmeyle saat 18.00’de start aldı.

Olağan Mali Kongrede, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından gündem maddelerine geçildi. Kulübün 21 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022 Tarihleri arasındaki mali bilançosu ibraya sunuldu ve 31 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki süreyi kapsayan tahmini bütçe kabul edildi.

Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda bordo-beyazlı kulübün borç miktarı 64 milyon 108 bin 588 TL olarak açıklandı.