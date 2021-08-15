Elazığspor’da yeni başkan Serkan Çayır oldu

Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul sonrası kulüp başkanlığına Serkan Çayır seçildi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Elazığspor’da Olağanüstü Genel Kurul, ikinci toplantıda gerçekleşti. Elazığspor tesislerinde gerçekleşen toplantıda 107 delege haziran cetvelini imzaladı. Gündem maddelerine göre gerçekleşen Olağan Genel Kurul’a divan başkanlığına Av. Cengiz Gülaç seçildi. Elazığspor başkan adaylarından Necati Erdem’in divana sunduğu ve delege olmasını istediği isimler delegelerce kabul görmeyince Erdem adaylıktan çekildi. Serkan Çayır başkanlık için mücadele eden tek isim kaldı. 107 oyun 92’sini alan Serkan Çayır, Elazığspor’un yeni başkanı oldu. Olağanüstü Genel Kurul sonrası delegelere hitaben bir teşekkür konuşması yapan Serkan Çayır, Elazığspor tarihinin 55. başkanı oldu.

Çayır’ın Yönetim Kurulu listesinde Yusuf Kalınca, Özkan Aydın, Uygur Yıldırım, Mehmet Alan, Selim Çayırlı, Mesut Civelek, Mahmut Selim Kılıç, Mehmet Demir, Mehmet Zafer Yetiş, Halit Tanfer Aydın, Kutluhan Aba, Salih Ulu, Emre Karakaya, Bilal Çiftçi, Harun Albayrak, Murat Aktaş, Alaattin Çalgın, Muhammet Mehmet Akgün, Fatih Çakar, Muhammed Namlı, Ali Akın Demirbaş, Mehmet Cahit Demirbağ, Onur Şahin ve Ahmet Furkan Kaçar yer aldı.