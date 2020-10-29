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Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi

ELAZIĞSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR LEVENT ERİŞ GÖREVİNDEN İSTİFA EDERKEN, YERİNE ORHAN KAYNAK GETİRİLDİ.

Spor 29.10.2020, 21:41
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Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi

Elazığspor’da Teknik Direktör Levent Eriş görevinden istifa ederken, yerine Orhan Kaynak getirildi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik direktör Levent Eriş’le yollar ayrıldı. Eriş’in istifası sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen yönetim kurulu, kulübün eski çalıştırıcılarından Orhan Kaynak’la anlaşmaya vardı. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli çalıştırıcının Cumartesi günü oynanacak olan Eyüpspor maçı öncesi Elazığ’da olması bekleniyor.

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