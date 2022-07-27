Elazığspor’da 2. etap kampı Erzurum’da

Elazığspor, 1. etap kampını 31 Temmuz Pazar günü tamamlamasının ardından 2. etap kampına 3 Ağustos’ta Erzurum’da başlayacak.

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarına 15 Temmuz’da Elazığ’da başlayan Elazığspor’da, 1. etap kampı 31 Temmuz Pazar günü yapılacak olan antrenmanla tamamlanacak. Pazar günü yapılacak olan antrenmanın ardından iki günlük izne ayrılacak olan teknik heyet ve futbolcular, 3 Ağustos’ta Erzurum’da toplanarak 2. etap kampına başlayacak.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hazırlık maçları da yapacak olan bordo-beyazlı ekip, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planlarını yapıyor.