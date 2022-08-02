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Elazığspor’da 2. etap kampı başlıyor

Elazığspor’da 2. etap kamp çalışmaları bugün gerçekleştirilecek olan tek antrenmanla başlayacak.

Spor 02.08.2022, 12:23
Elazığspor’da 2. etap kampı başlıyor

Elazığspor’da 2. etap kamp çalışmaları bugün gerçekleştirilecek olan tek antrenmanla başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 1. etap kamp çalışmalarını 15-31 Temmuz tarihleri arası kendi tesislerinde yapan Elazığspor’da, 2. etap kamp çalışmalarına yarın Erzurum’da başlanacak. 1. etap kampı sonrası 2 günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, yarın Erzurum’da konaklayacağı otelde toplanarak akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

14 Ağustos’a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek olan bordo-beyazlılar, daha sonra Elazığ’a dönerek, ligin ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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