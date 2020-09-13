Elazığspor transferi açamıyor, eksi 3 puan cezası ile başlayacak

Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, düzenlediği basın toplantısı ile transfer tahtasını açamayacaklarını ve kulüp lisansı alınamadığı için lige 3 puan silme cezası ile başlayacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona hazırlanan Elazığspor’da, Kulüp Başkan Selçuk Öztürk basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirme yapan Öztürk, “Transfer tahtası açılmayacak ve kulüp lisansı alınmadığı için sezona -3 cezası ile başlayacağız” dedi.

Ana hedeflerinin Elazığspor’un yaşatılması olacağını kaydeden Öztürk, “Birçok kulüp kapandı ve kapanma noktasında. Bizim hedefimiz ise adım adım gidip maddi tabloyu düzenlemek, hem de altyapımızı düzeltebilmek. Bazı kaynaklar oluşturduk. Eksi 3 puan cezasını alacağız. Ancak gelecek için bu cezaları almamak adına kaynak kalemi oluşturduk. Tedbirleri almazsak bu eksi 3 puan cezaları eksi 6’ları bulur. Bunun önüne geçmeliyiz. Tahtayı açmak istiyoruz. Bunu herkes biliyor. Ancak adım adım da gitmezsek bu kulüp ileride kötü günler görebilir. Bugüne kadar oluşturulan kaynaklar çarçur edilmiş. O kaynaklar doğru kullanılsaydı bu kulübün bir kuruş borcu kalmazdı” ifadelerini kullandı.