Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş istifa etti

Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Serik Belediyespor’la oynanan maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen ve Serik Belediyespor maçında bu sezon takımının başında ilk maçına çıkan 2. Lig ekibi Elazığspor’un Teknik Direktörü Levent Eriş, maç sonu görevinden ayrıldığını açıkladı. Kimseye bir kırgınlığı olmadığını ve istifa kararını başkan Selçuk Öztürk’e bildirdiğini kaydeden Eriş, Elazığspor’a bundan sonraki maçları için başarılar diledi.